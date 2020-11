Sakte oppgang i reklamemarknaden

innenriks

Sjølv om reklamemarknaden framleis er langt frå omsetningstala i forhold til i fjor, ser bransjen no teikn til sakte forbetring frå september til oktober. I september hadde omsetninga til då fall med 15,9 prosent, medan den ved utgangen av oktober hadde vorte redusert til 14,8 prosent.

No håpar bransjen at julehandelen vil gi vidare betring.

– Når vi no går inn i ein julehandelsperiode, der folk generelt har god økonomi og stor vilje til å handle gåver, håpar vi på ei framleis positiv utvikling i mediemarknaden, seier Merete Mandt Larsen, dagleg leiar hos Mediebyråforeningen.

Reklame på kino har hatt ein nedgang på heile 56,4 prosent hittil i år og utandørs reklame er redusert med 36,2 prosent. Annonsering på internett er størst, med ein del på 39,3 prosent, og med TV-reklame på andreplass med 36,7 prosents del.

Men omsetninga av reklame på internett har falle med 7,9 prosent og på TV med 14,3 prosent, samanlikna med same periode i fjor.

I alt vart det omsett reklame via mediebyråa for 6,82 milliardar kroner i dei ti første månadene i år, mot 8, 01 milliardar kroner i same periode i fjor.

