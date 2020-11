innenriks

Kommunen følgjer dermed Oslo, der det tidlegare måndag vart klart at byrådet gjer det same, skriv Østlandets Blad.

I ei pressemelding opplyser Nordre Follo kommune at dette blir gjort for å avgrense smitten i samfunnet og for å unngå skolestenging.

Raudt nivå betyr ikkje at skulane blir stengde.

Det blir òg vurdert ytterlege tiltak retta mot ungdom av kommuneoverlegen i Nordre Follo kommune.

(©NPK)