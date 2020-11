Oslo strammar inn etter smitteauke blant dei unge

innenriks

– Vi kan ikkje risikere at smitten spreier seg blant ungdommar medan resten av samfunnet er stengt ned, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på ein pressekonferanse måndag.

Den siste tida har smitten auka mykje blant unge i Oslo. Ifølgje Johansen har aldersgruppa mellom 16 og 19 år no den høgaste delen smitta per 100.000 innbyggjarar i Oslo.

Den totale delen som no testar positivt på koronaviruset i Oslo er på 6,7 prosent.

Raudt nivå og forbod

Etter den aukande smitten blant dei unge har Oslo-byrådet vedteke ei rekkje tiltak som vil tre i kraft frå tysdag, og som vil vare i to veker.

Oslo innfører desse tiltaka:

* Ungdomsskulen skal gå frå gult til raudt nivå i smitteverntiltak. Vidaregåande skule er allereie på dette nivået.

* Forbod mot innandørs fritidsaktivitetar og breiddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år.

* Den ordinære verksemda til fritidsklubbane blir stengde, og dessutan Oslo kulturskule for elevar som er over barneskulealder.

Innførte sosial nedstenging

Førre veke innførte Oslo-byrådet ei sosial nedstenging som mellom anna innebar at kommunen forbyr alle innandørs arrangement og stengjer alle treningssenter, kinoar, teater, symjehallar, bowlinghallar og leikeland. Det vart òg innført full skjenkestopp.

På pressekonferansen understreka Johansen at dei har prøvd å ramme barn og unge i så lita grad som mogleg, men at dei no ser seg nøydde til å stramme inn òg for dei yngre i samfunnet.

– Dersom ein blir smitta på skulen eller på trening, tek ein smitten med seg heim og utset familien for smitte. Derfor har vi valt å styrkje tiltakspakken vi innførte for ei veke sidan, og meiner det vil auke sannsynet for at viruset blir slått ned i Oslo, seier Johansen.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), seier at det er nødvendig å innføre raudt nivå på ungdomsskulane no for å avgrense smitte.

– Elevar og alle tilsette i skulen har gjort ein fantastisk innsats gjennom heile pandemien. Vi skal gjere det vi kan for å følgje opp elevane så godt som mogleg i ein veldig krevjande situasjon, seier ho.

– Lite realistisk å opne heilt før jul

Byrådsleiar Johansen var lite optimistisk med tanke på å få redusert smittespreiinga i samfunnet nok til at det kunne bli aktuelt å sleppe opp på dei strenge tiltaka med det første.

– Å tru at ein vil opne opp heilt før jul, er lite realistisk. Vi må nok førebu oss på at mange av tiltaka vil vare ei stund, seier Raymond Johansen.

