NHO: Glade for forbetringane i krisepakken

Vi står i ei veldig alvorleg krise, og mange bedrifter har ein krevjande og mørk vinter føre seg, påpeikar NHO-sjefen.

Han uttrykkjer glede over forbetringar i krisepakken. NHO har kjempa for å auke kompensasjonsgrada, understrekar Almlid. Den blir no på 70 prosent i september og oktober, så 85 prosent i november og desember og deretter 80 prosent for januar og februar.

– Dette viser at Frp og regjeringa forstår at bedriftene treng ordentleg hjelp for å unngå at koronapandemien blir ei unødvendig stor krise for norsk næringsliv, seier Almlid.

