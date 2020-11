Kraftig byks på Oslo Børs etter gode vaksinenyheiter

innenriks

Hovudindeksen på Oslo Børs hadde allereie stige med rundt 0,8 prosent gjennom måndagen. Etter at dei to vaksinenyheitene kom kort tid etter kvarandre, styrkte børsen seg ytterlegare med 1 prosent, og ligg i 13.35-tida på over 907 poeng.

Også oljeprisen styrkjer seg med rundt 1,6 prosent etter vaksinenyheitene på måndag, og ligg i 13.35-tida på rundt 44,30 dollar fatet.

Dersom hovudindeksen stengjer på over 900 poeng måndag, vil det i så fall vere første gong sidan 21. februar i år. Indeksen var på sitt lågaste i år 23. mars med 635,93 poeng. Sidan då har hovudindeksen stige med over 40 prosent.

Oljeselskapa Equinor og Aker BP er blant selskapa som går opp etter vaksinenyheitene.

Også ute i Europa er det kraftig oppgang på dei viktigaste børsane. CAC 40 i Paris har førebels ein oppgang på 2,5 prosent, følgt av FSE 100 i London med ein oppgang på 1,8 prosent og DAX 30 i Frankfurt med ein oppgang på 1,4 prosent.

