Utgreiinga skal blir presentert onsdag klokka 12.30, melder Helsedirektoratet.

Stortinget bestemte tidlegare i år at alle gravide skal få tilbod om tidleg ultralyd, og at det skal vere tillate for alle gravide å utføre NIPT-test, ei blodprøve som kan avdekkje kromosomfeil.

Det Helsedirektoratet no har greidd ut, er korleis dei nye tilboda kan innførast.

