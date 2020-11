Framleis forvaring for mann som valdtok og drap stedotter i Steinkjer i 2002

innenriks

I 2003 dømde Inderøy tingrett den då 40 år gamle mannen til 21 års forvaring – med ein minstetid på ti år – for seksuelle overgrep og drap på den elleve år gamle jenta.

Retten meiner det framleis er ein fare for at han kan drepe igjen. Han vart i 1987 òg dømd for drapet på sambuaren sin. Forsvararen til mannen, advokat Kolbjørn Lium, seier til NRK at dommen blir anka.

For 17 år sidan argumenterte den dåverande forsvararen hans for strafferabatt fordi klienten hans hadde gitt ei fullstendig tilståing. Etter at dommen fall, sa han at han hadde venta «ein liten rabatt», til dømes ei straff på 18 eller 19 år.

