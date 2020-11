innenriks

På Matportalen står det at flaskene som har for mykje søtingsstoff har best før-dato 28.02.2021.

Det står vidare at det er liten risiko knytt til auka innhald av søtingsstoff i produktet.

Flaskene er selde hos Rema 1000, Coop og Norgesgruppens butikkar i Nord-Noreg.

Forbrukarar som har kjøpt produktet, blir bedne om å levere det tilbake til butikk.

