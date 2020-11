400 millionar til å kjempe mot einsemd blant eldre

innenriks

Koronapandemien gjer at mange eldre er mykje åleine og har mindre kontakt med andre menneske.

I revidert nasjonalbudsjett i vår vart det sett av 400 millionar kroner til å kjempe mot einsemd blant eldre. No har regjeringspartia og Frp vorte samde om å vidareføre satsinga i 2021.

– Mange eldre har det tøft no. Mange er einsame, redde og pandemien har rett og slett gitt dei dårlegare livskvalitet. No må vi stille opp for ei av gruppene som er hardast ramma, seier finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug i Frp.

