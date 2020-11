Vekeslutt i pluss på Oslo Børs

innenriks

Equinor toppa omsetningslista, men hadde ein nedgang på marginale 0,1 prosent. Ned gjekk det òg for Adevinta og Mowi (begge -0,1) og DNB (-0,5).

Norwegian heldt fram fallet, og aksjen blir no omsett for 50 øre, det lågaste nokon gong. Nedgangen fredag var 2,1 prosent.

I motsett retning trekte mellom anna Norsk Hydro (+4,7), Yara International (+1,2) og Kongsberg Automotive (+1,9).

Børshopp etter avtale

Vi må utanom hovudindeksen for å finne den aller største vinnaren fredag.

Havyard Group hadde ein oppgang på heile 78,8 prosent. Den kom etter nyheita om at dotterselskapet Norwegian Greentech skal levere reinsesystem for ballastvatn til alle fartøya som reiarlaget Wilson sjølv eig. Avtalen er den desidert største for selskapet nokon gong.

Ute i Europa var stemninga blanda på siste handelsdag denne veka. I London fall FTSE 100-indeksen 0,3 prosent, medan DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris heva seg høvesvis 0,2 og 0,4 prosent.

Oppover i USA

Då handelen opna i USA, peika pilene oppover. Ved 17-tida norsk tid, hadde Dow Jones-indeksen styrkt seg 0,8 prosent.

Eit fat nordsjøolje vart fredag ettermiddag omsett for 42,72 dollar, ein nedgang på 1,2 prosent.

Mykje takka vere dei gode nyheitene måndag om testing av ein koronavaksine, har veka vore bra på Oslo Børs, med ein samla oppgang på 5,5 prosent. Likevel har nedgangen sidan nyttår vore 4,2 prosent.

(©NPK)