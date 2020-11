To legekontor på Voss stengde på grunn av koronasmitte

innenriks

Voss har hatt ein auke i talet på nye smitta dei siste dagane. Torsdag vart det påvist seks nye smittetilfelle.

Som eit føre-var-tiltak for å hindre vidare smittespreiing, har kommunen fredag innført nye lokale tiltak. Blant dei er at alle sjukeheimar blir stengde for besøk til 17. november, det blir tilrådd heimekontor og bruk av munnbind på reise, butikk og andre stader når det ikkje er mogleg å halde to meters avstand.

Rådmannen på Voss har sett krisestab for å følgje smitteutviklinga i kommunen gjennom helga. Gjennom helga skal òg mange nærkontaktar testast.

