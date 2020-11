Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) sikta for grovt bedrageri

innenriks

Siktinga gjeld 22 reiserekningar i perioden 2016 til 2018, ifølgje politiet.

Liadal erkjenner straffskuld for grovt aktlaust bedrageri, men ikkje for grovt forsettleg bedrageri, opplyser advokaten hennar Erik Lea fredag ettermiddag til Aftenposten.

Det var Haugesunds Avis som først melde om siktinga.

Saka har lege hos politiet i 17 månader etter at Stortinget melde stortingsrepresentanten frå Rogaland i april 2019.

Aftenposten har avslørte at Liadal gjennom fleire år har levert falske reiserekningar til Stortinget, fått dekt private reiser og gitt opp lengre avstandar i køyregodtgjerslekrav enn det som er riktig.

Liadal har heile vegen gitt uttrykk for at ho ikkje har gjort det med vilje, men at det handlar om feil og misforståingar.

Etterforskinga har vore kompleks og tidkrevjande, ifølgje politiet. Totalt er rundt 700 reiserekningar gjennomgått.

– Dette har nødvendigvis teke tid og inneber at etterforskinga har skilt seg vesentleg frå den mot Mazyar Keshvari, skriv politiet i ei pressemelding, ifølgje Aftenposten.

Tidlegare stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) vart nyleg dømd til 11 månaders fengsel utan vilkår i Høgsterett. Også han vart avslørt av Aftenposten for å levere falske reiserekningar. Keshvari erkjende forholda tidleg i avhøyr og vart sikta etter éin månad.

