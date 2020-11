Sju av ti vil ta koronavaksine

innenriks

To av ti svarte at dei ikkje vil ta ein slik vaksine, medan éin av ti ikkje er sikker.

Undersøkinga vart gjord i slutten av oktober blant 1.000 personar og utført av Respons på oppdrag frå VG.

Målinga viser òg at kvinner er meir skeptisk til å ta vaksinen enn menn. Over ein tredel av kvinnene gir opp anten at dei ikkje vil ta vaksinen eller at dei er uvisse på dette. Tilsvarande tal for menn er 24 prosent.

Det er eit fleirtal som ønskjer å ta vaksinen uansett partitilhøyring. Blant dei som stemmer Frp er det 61 prosent som vil ta han, medan blant MDGs veljarar er det så mange som 92 prosent som er positive.

