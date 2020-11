Nytt koronadødsfall i Oslo

innenriks

Sidan mars er det totalt åtte pasientar som er døydd med covid-19 på KCB, opplyser Oslo kommune i ei pressemelding.

Det er sjukeheimsetaten som driftar dette tilbodet for kommunen.

– Oslo kommune har oppretta dette spesialtilbodet for heimebuande pasientar for å avlaste sjukehusa i behandlinga av smitta pasientar. Det er no ti pasientar innlagt her og alle pasientane har fått påvist covid-19 før innlegging, seier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Sidan mars har 105 pasientar fått behandling. Rundt halvparten av pasientane er overførte frå sjukehusa, medan resten kjem frå helsehus eller heimefrå etter at dei har vorte vurderte på Kommunal akutt døgneining på Aker, seier Jagmann.

(©NPK)