Nye utrekningar: Rundt 60.000 kan ha diabetes utan å vite det

Utrekningane er utførte av diabetesforskarar frå Folkehelseinstituttet, NTNU, UiT Noregs arktiske universitet og Oslo universitetssjukehus, skriv FHI i ei pressemelding.

– Det kan sjå ut til at talet med diagnostisert diabetes i Noreg er omtrent dobla dei siste 20 åra, seier diabetesforskar Lars Christian Mørch Stene ved Folkehelseinstituttet.

Fleire får diabetes

Førekomsten av type 1 diabetes hos barn og unge har auka over tid, men det er først og fremst type 2 diabetes som forklarer auken i totaltalet i heile befolkninga.

Forskaren meiner det er eit problem at omfanget ser ut til å auke såpass dramatisk.

Overvekt og fysisk inaktivitet er med på å forklare auken i talet med type 2 diabetes.

Folk lever lenger

Men det er òg ei rekkje positive folkehelsemessige faktorar som kan bidra til at talet som har diabetes aukar.

Mellom anna blir det trekt fram at vi lever stadig lenger, at helsevesenet kan ha vorte flinkare til å oppdage skjult sjukdom, at pasientane får betre behandling og betre tiltak for å førebyggje hjarte- og karsjukdommar.

Rundt 90 prosent av alle med diabetes, har type 2. Det blir rekna som ein livsstilssjukdom, der risikoen for å utvikle han blir redusert viss ein er fysisk aktiv og unngår fedme og overvekt.

Type 1 diabetes er ein autoimmun sjukdom som vanlegvis oppstår i relativt ung alder.

Laurdag er det verdsdagen for diabetes.

