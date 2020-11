Lørenskog-saka: Hagen sletta ikkje telefonsamtale

innenriks

Eit sentralt politibevis mot Hagen viser seg dermed å vere feil, skriv VG.

Politiet har ikkje funne igjen samtalane frå Hagen til kona klokka 10.06 og 10.07 i samtaleloggen på den eldre Nokia-telefonen, og teorien deira har dermed vore at han sletta samtalane for å skjule spor.

No viser det seg at den eldre mobiltelefonen slettar samtalar automatisk.

– Resultatet frå dei tekniske undersøkingane viser at samtalane ikkje er sletta av sikta, vedgår politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Aust politidistrikt overfor VG.

Men omdreiinga endrar ikkje mistanken til politiet mot Hagen, ifølgje Hemiø.

Forsvarer Svein Holden meiner det ikkje er nokon tvil om at drapssiktinga mot milliardæren står svakare i dag enn den gjorde i vår.

– Vi er glade for at det no er bringa på det reine at dette var ei feilaktig skulding mot Tom Hagen. Samtidig er det beklageleg at politiet har brukt uforholdsmessig lang tid på å konstatere dette, skriv Holden til VG.

(©NPK)