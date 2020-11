Konkurransetilsynet granskar sjøtransportmarknaden

innenriks

– Konkurransetilsynet har rimeleg grunn til å anta at det har føregått utveksling av konkurransesensitiv informasjon mellom aktørar i marknaden for sjøtransport, og har derfor gjennomført ein umeld kontroll for å få avkrefta eller stadfesta mistanken om ulovleg samarbeid, seier etterforskingsdirektøren i tilsynet Kari Bjørkhaug.

Bevissikringa er gjennomført på grunnlag av ei avgjerd frå Bergen tingrett, og Konkurransetilsynet har teke beslag i relevant materiale som vil bli gjennomgått.

– Vi overvaker alle marknader. I dette tilfellet innhenta vi avgjerd om rett til ein aksjon, og vi har vore ute og sikra oss databeslag. Utover det kan eg ikkje kommentere dette noko nærare no, seier Bjørkhaug til NTB.

Ho legg til at sidan det er snakk om eit ulovleg samarbeid, så fordrar det at det er fleire aktørar, men ho kan ikkje kommentere kor mange det dreier seg om, anna enn at det er fleire.

– No skal vi gjennomgå og analysere materialet vi har henta inn med sikte på å avkrefte eller stadfeste mistanken vi har. På det noverande tidspunktet er det vanskeleg å seie kor lang tid dette arbeidet tek. Vi er no i ein heilt innleiande fase, seier Bjørkhaug.

