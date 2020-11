Ingen streik i NRK

innenriks

– Vi er fornøgde med å ha komme til semje med LO i mekling for NRK. Dermed har vi unngått ein streik som kunne ha ramma NRKs TV-sjåarar og radiolyttarar, seier Spekters administrerande direktør Anne-Kari Bratten i ein kommentar.

Partane vart i meklinga samde om eit resultat i tråd med norma frå frontfaget, noko som er det same som det allereie er inngått avtale om med resten av fagforeiningane i NRK.

Dersom partane ikkje hadde komme til semje, ville 523 NRK-tilsette ha gått ut i streik.

– Vi har hatt ei krevjande mekling, men kom til slutt fram til eit resultat vi kan tilrå for medlemmene. Vi har sikra dei same tillegga som resten av NRK har fått. Vidare har vi fått gjennomslag for viktige tekstkrav, seier Lise Olsen, nestleiar i LO Stat og forhandlingsleiar, i ei pressemelding.

Hovudgrunnen til meklinga har vore urettferdig fordeling av lønn. Lønnsoppgjeret går no til uravstemming blant medlemmene, opplyser LO Stat.

Yrkesgruppene som var omfatta av meklinga i natt var i hovudsak teknikarar, men også administrativt tilsette og nokre få journalistar, ifølgje Spekter. Dei fleste NRK-journalistane er organiserte i Norsk Journalistlag.

NRK har tidlegare komme til semje med resten av arbeidstakarorganisasjonane. LOs medlemmer utgjer rundt 20 prosent av NRKs tilsette.

(©NPK)