Høie forsvarer bruk av hurtigtestane som blir slakta i fransk studie

2. november starta eit forsøk med hurtigtestar i Oslo. 4.000 hurtigtestar skal gjennomførast, mellom anna for å finne ut om dei er like pålitelege som laboratorietestane. NRK skriv fredag at ein fransk studie viser at hurtigtestane ikkje har meir enn 50 til 60 prosent treffsikkerheit, medan produsentane gir opp ei treffsikkerheit på mellom 85 og 95 prosent.

Helseminister Bent Høie seier at ein no bruker testane i Noreg, i ein norsk kontekst, for å sjå korleis testane fungerer her.

– Der er resultata førebels meir optimistiske, sa Høie på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen fredag.

– Det vi ser i nokre av dei internasjonale studiane, er at dei er baserte på at folk tek testane sjølv. Då kan det vere at resultatet blir som studien frå Frankrike. Men set ein det inn i eit system der det er helsepersonell og retningslinjer for når dei blir brukte, kan vi oppnå andre resultat. Det er det vi i Noreg prøver ut, sa Høie.

– Viss det gir gode nok resultat, så vil det kunne vere ei avlastning på spesielt laboratoria på sjukehusa, og vil vere nyttige i å få raskare svar i nokre situasjonar. Men det er ikkje eit alternativ fullt og heilt til dei testane vi har i dag, seier helseministeren.

Helsedirektoratet meiner at dersom hurtigtestane viser seg å vere pålitelege, kan ein raskt få svar på kven som er smitta, og setje i gang sporing og smitteverntiltak.

