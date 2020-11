Ekstra teststasjon i Tromsø i helga

innenriks

Leiar for koronasenteret i Tromsø, Per Harald Korsmo, reknar med at mannskapet kan ta rundt 25 testar i timen.

– Det kan bli kaldt og venting ute, så vi oppmodar folk til å kle seg etter vêret. Det blir garantert både kaldt og ventetid, seier han.

Alle som skal teste seg må ha med legitimasjon, bruke munnbind og vere påpasseleg med å halde minst to meters avstand til andre.

Tromsø har den siste tida hatt eit større smitteutbrot. Smittetrenden er framleis stigande, ifølgje VGs koronastatistikk.

(©NPK)