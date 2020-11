BI avlyser heimeeksamen i matte – fryktar juks

innenriks

Informasjonen vart lagt ut på studentportalen torsdag førre veke, ifølgje Khrono.

Dei som skulle hatt eksamen i dei fire emna som no er avlyste, må i staden ta dei til våren. Dei tre andre er utsette til januar, og dersom det heller ikkje då er mogleg å gjennomføre skuleeksamen, vil det i staden bli heimeeksamen. Då blir det utan bokstavkarakterar som vurderingsform.

Leiinga på skulen stadfestar overfor Khrono at frykt for juks er ein grunn til at dei vil unngå heimeeksamenar

– Det er ikkje til å stikke under ein stol at det ved enkelte eksamensformer vil vere enkelt å bruke ulovlege hjelpemiddel dersom ein sit framfor PC-skjermen heime, kontra viss ein er fysisk til stades på skulen, seier prorektor Bendik Meling Samuelsen.

Han seier dei må halde eksamen i matematikkfag med høg kontroll.

