Dei tre fylka som no er raude i Noreg, har alle over 150 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, ifølgje ECDCs oppdaterte kart torsdag.

Det var VG som først omtalte det oppdaterte risikokartet.

Det europeiske smittevernbyrået oppdaterer tala sine kvar veke. Dei vurderer i tillegg til talet på smitta per veke, delen positive testar og kor mange som blir testa.

