Verken Color Line eller Fjord Line tek med passasjerar på danskebåtane

innenriks

Måndag innførte danske styresmakter restriksjonar i Nord-Jylland, og Color Line sa same dag at dei stansar passasjertrafikken til Danmark.

Varetransport er ikkje omfatta av det nye regelverket. Det er heller ikkje personar i samfunnskritiske funksjonar. Det finst òg nokre unntak for passasjerar som har feriehus i Danmark eller personar som returnerer til Noreg, skriv Fædrelandsvennen.

– Vi tolkar regelverket slik at det no ikkje er lov å ta med verken danskar eller nordmenn med ferjene våre, seier Helge Otto Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, til avisa.

Fjord Line tillét først nokre privatpassasjerar. Dette baserte seg på ei tolking som opna for transittpassasjerar, altså for dei som ikkje har Nord-Jylland som reisemål, men som utelukkande skal nytte området til gjennomfart.

– I går morgon fekk vi ei ny tolking, der det tydeleg er konkretisert at det ikkje er høve for utanlandske ferjer å frakte transittpassasjerar, skriv informasjonsrådgivar Flemming Hofmann Tveitan i ein e-post torsdag.

Sjølv om det ikkje blir opna for privatpassasjerar, gjeld òg her unntaket for personar som er sett til å ta vare på samfunnskritiske funksjonar, som politi, forsvar, helsepersonell og beredskapspersonell. Bookinga blir halde open for desse, opplyser Tveitan.

(©NPK)