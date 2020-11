Sjøfartstilsynet avdekte at mannskapet på skip ikkje hadde fått lønn på seks månader

innenriks

– Saka med det Panama-registrerte skipet viser at det er viktig at vi òg sjekkar arbeids- og levevilkår når vi er om bord på fartøy, noko vi no gjer i endå større grad enn for nokre år sidan, seier Alf Tore Sørheim, som leiar avdeling for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.

Direktoratet heldt tilbake skipet, som heiter «Diavlos Force», og kontakta International Transport Workers' Federation for å støtte opp om sjøfolka om bord. Etter mykje arbeid vart resultatet i dette tilfellet at mannskapet fekk reise heim, og dei har til no fått lønn for fire månader.

Sjøfartsdirektoratet gjennomfører årleg rundt 600 tilsyn om arbeidsforhold på norskflagga skip, og gir rundt 400 pålegg knytt til arbeids- og levevilkår.

I tillegg kontrollerer direktoratet rundt 550 utanlandske skip årleg, og skriv ut pålegg for manglande arbeids- og levevilkår om lag 120 gonger i året.

(©NPK)