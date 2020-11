Regjeringsadvokaten trur det kan komme fleire klimasøksmål

innenriks

– Dette er den første såkalla klimasaka i norsk rett. Det kan nok tenkjast å bli fleire saker i åra som kjem. Det vil i stor grad avhenge av kva tolking av Grunnlova Høgsterett legg til grunn, seier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til NTB.

Torsdag heldt han det avsluttande innlegget sitt i Høgsterett i rettssaka der to miljøorganisasjonar har saksøkt staten for å opne for leiting etter olje i delar av Barentshavet.

Eit sentralt spørsmål i saka er om den såkalla miljøparagrafen i Grunnlova (paragraf 112) er ein rett folk har.

– Viss Høgsterett tolkar paragrafen på ein sånn måte at ein lagar ein materiell rett, kan det tenkjast at dette blir påkalla òg på andre samfunnsområde. Då kan ein få fleire saker i rettssystemet, seier regjeringsadvokaten.

Natur og Ungdom: – Enorm forskjell

Det er Natur og Ungdom og Greenpeace som har saksøkt staten. Dei meiner at tildelinga av leitelisensar i Barentshavet er ugyldige.

– Formålet med Grunnlovas paragraf 112 er å verne folks rettar til eit sunt miljø, no og i framtida. Då må vi unngå at utslepp skjer utan at vi har ein truverdig plan som viser at atmosfæren har plass til utsleppa. Etter at dei har skjedd, er det for seint, seier leiar Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom.

Saka har vorte behandla i plenum i Høgsterett, noko som betyr at alle dommarane er med på behandlinga – rett nok utanom tre som vart kjende inhabile. No skal dommarane trekke seg tilbake og komme med avgjerda si. Det er uviss kor lang tid det vil ta, men dommen kan komme før jul.

– Høgsterettsdommen kan utgjere ein enorm forskjell for framtida for dei yngste av oss, seier Woie.

– Stor rettssak

Regjeringsadvokaten meiner dei har fått belyst saka godt. På vegner av staten meiner han at opninga av Barentshavet verken er i strid med Grunnlova eller menneskerettane.

– Eg føler at begge partar har fått belyst saka godt gjennom ei stor rettssak, med sju dagar i plenum i Høgsterett. Det har vore ei grundig og omfattande rettssak, seier Sejersted.

Han vil ikkje spekulere på kva som blir konsekvensane dersom staten taper saka. Han vil heller ikkje ta nokon siger på forskot.

– Nei, ein kan aldri vere trygg på utfallet av ei stor og vanskeleg sak med mange merknader. Men vi er trygge på at saka har vorte belyst godt. Det blir interessant å sjå kva Høgsterett kjem fram til, seier Sejersted.

(©NPK)