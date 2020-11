Nærare 40.000 ramma av straumbrot på Austlandet

innenriks

Selskapet fekk første melding om straumbrotet rundt klokka 13.45, opplyser seniorrådgivar Kjell Stamgård.

27.000 av kundane bur i Moss, medan 9.600 kundar i Vestby, 2.700 i Våler og rundt 300 i Indre Østfold òg er utan straum.

– Vi veit ikkje kva feilårsaka er enno, men vi hadde jo eit større straumbrot i same område for nokre veker sidan. Vi må sjekke om det er feil på den same staden som sist. Det var i Statnetts transformatorstasjon i Vestby, men eg har som sagt ikkje meir informasjon akkurat no, seier Stamgård.