Mann dømt til 14 års forvaring for valdtekt av fleire barn

Stebarnet var fire–fem år gammal då overgrepa starta i 2012, og overgrepa skal ha gått føre seg i seks–sju år. Frå 2018 til 2019 forgreip mannen seg på eit av sine eigne barn, som var rundt fire år då overgrepa starta. To andre var òg små då overgrepa starta.

Saka vart rulla opp etter at det eine barnet i 2019 fortalde i barnehagen at det hadde vorte utsett for overgrep.

Nokre av overgrepa vart òg fotograferte eller filma. Då han vart arrestert i fjor sommar, hadde han totalt nesten 53.000 bilete og 94 videoar som viste overgrep. Ikkje alle desse var frå overgrepa mannen sjølv hadde gjennomført.

Under rettssaka, som gjekk i Gjøvik tingrett i byrjinga av november, gav mannen ei tilståing på alle tiltalepunkt.

I retten kunne han ikkje hugse når overgrepa mot stebarnet starta, fordi det, som han uttalte, «hadde vært såpass mye overgrep».

Mannen er òg tidlegare dømd for nedlasting og eige av overgrepsbilete av barn.

Dommen mot mannen vart på 14 års forvaring med ei minstetid på ni år og seks månader. I tillegg blir mannen dømd til å betale oppreisingserstatning på mellom 175.000 og 300.000 kroner til kvart av barna.

