Lagmannsretten skal behandle omfattande valds- og bortføringssak

innenriks

Straffesaka består av to saker som blir behandla samla. Den eine gjeld mellom anna om to av dei tiltalte skal dømmast for forsøk på overlagt drap i Oslo natt til 18. mai 2012.

Ifølgje tiltalen, som er teken ut av Oslo statsadvokatembete, fyrte av dei to mennene på 29 og 32 år fleire skot mot ein av dei fornærma med minst to ulike våpen. Ein av dei skaut med hagle og trefte han i bekkenet.

Skulle haldast innesperra

Sakene gjeld vidare om nokon av dei tiltalte skal dømmast for forbund om fridomstap, rettsstridig påverknad av aktør i rettsvesenet og/eller for å ha unndrege nokon frå straffeforfølging.

Desse forholda skal etter tiltalen vere gjort i 2015 og ha ein indre samanheng.

Tre av dei tiltalte skal i september dette året ha planlagt at fleire andre gjerningspersonar skulle frakte den andre fornærma til ei leilegheit i Oslo der han skulle haldast innesperra og utsetjast for grov vald og grove truslar.

Månaden etter vart han kontakta på jobben og fekk ein lapp der det stod «du vet kva som skjer neste gang du går til politiet», kjem det fram av tiltalen.

Frakta til Marokko

Saka omfattar òg ei gjennomført flukt frå politiet. Ei kvinne som skal ha delteke i bortføringa, vart ifølgje tiltalen halden i skjul frå september 2015 til november året etter i Oslo, Lillesand og Marokko.

Etter at ho vart halden i skjul i Oslo, vart ho ført til Lillesand og halden i skjul der, før ho vart køyrd med bil til Spania og vidare frakta til Marokko.

Tre dagar etter bortføringa i september 2015, skal ho ha fått beskjed om å ikkje kontakte politiet og heller ikkje oppsøkje leilegheita si.

Det er sett av 24 rettsdagar til hovudforhandlinga, som blir avslutta 22. desember. Saka blir ført i Scandic Edderkoppen nær Borgarting lagmannsrett. Leiaren i retten er lagdommar Ida Skirstad Pollen.

(©NPK)