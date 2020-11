Kommunar i Møre og Romsdal ber studentar gå i karantene når dei kjem heim

innenriks

Det er kommunane Kristiansund, Molde, Hustadvika, Rauma, Aukra og Averøy som har slutta seg til denne tilrådinga, melder NRK.

Møre og Romsdal fylke har lite smitte, og kommunane er no redde for at studentar som kjem heim til jul, skal spreie smitte.

– Det er ei tilråding, ikkje ei forskrift eller eit vedtak som det var snakk om i vår då mange kommunar innførte den såkalla søringkarantenen, seier kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde kommune til kanalen.

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad seier til NRK at det ikkje er aktuelt for Helsedirektoratet å tilrå karantenereglar internt i Noreg.

