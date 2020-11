IMDi brukte nesten 1,5 millionar kroner på å granske Født Fri

innenriks

Til saman har det kosta 1.468.625 kroner å bruke det private konsulentselskapet til å granske om Født Fri har rota med økonomien, ifølgje VG.

– Det er kostbart å drive revisjon, men alternativet er at vi ikkje oppdagar brot på retningslinjene for statlege tilskot, seier Katarina Heradstveit, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i IMDi.

IMDi har konkludert med at stiftinga har hatt for dårleg økonomistyring, noko Rehman er sterkt usamd i. Førre veke stoppa IMDi pengestøtta på 3 millionar kroner til Født Fri.

Shabana Rehman reagerer på at revisjonen har vore så kostbar.

– Særleg at dei etter den første revisjonen har brukt over ein million skattekroner på å stadfeste ein rapport som vi meiner vi tilbakeviste. Vi føler det var dyrt og unødvendig, seier Rehman til VG.

Frode Skårmo Krabbesund i EY har tidlegare sagt til VG at dei ikkje kan kommentere ein rapport dei har avlevert.

