Fleirtal for lengre seglingar for Hurtigruten

Ap, Sp og SV slutta torsdag opp om Frps forslag om å be regjeringa setje av middel til tre ekstra skip som eit tiltak i samband med covid-19-utbrotet. I dag går det berre to skip på strekninga mellom Bodø og Kirkenes med anløp annankvar dag.

– Dette er ikkje tilstrekkeleg, og det dekkjer ikkje dagens behov, særleg med omsyn til koronasituasjonen, seier Frps transportpolitiske talsmann Bård Hoksrud til NTB.

Ap, Sp og SV fremja eit eige forslag om at Hurtigruten skulle segle med seks skip langs heile ruta frå Bergen til Kirkenes med anløp annankvar dag. Partia opnar for å bruke koronastøtte for å auke talet på seglingar dersom det skulle bli nødvendig med meir pengar enn Hurtigruten allereie får, men dette forslaget fekk ikkje fleirtal.

Arne Nævra frå SV seier dei raudgrøne meiner forslaget frå Frp ikkje er godt nok, men at det er betre enn dagens situasjon, og derfor valde dei å støtte forslaget.

Bård Hoksrud seier Frp ikkje kunne støtte forslaget til dei raudgrøne fordi partia ikkje hadde lagt pengar inn i forslaget, men føresett at Hurtigruten skulle levere auka segling innanfor avtalen staten og selskapet har.

Frp foreslår i det alternative budsjettet sitt å leggje inn 108 millionar kroner ekstra til kjøp av sjøtransporttenester langs kysten opp til Kirkenes for å sikre inntil tre nye skip med anløp annankvar dag.

