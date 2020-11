Ap vil kutte eigenbetalinga for helsetenester til 2.460 kroner

innenriks

Det kom mykje kritikk då regjeringa i forslaget til statsbudsjettet for neste år foreslo å slå saman dei to frikortordningane i dag til éin med samla eigenbetaling på 3.183 kroner. Det vil føre til at drygt ein million nordmenn må betale opptil 723 kroner ekstra i året for helsetenester.

I det alternative budsjettet sitt, som blir lagt fram torsdag, beheld Ap forslaget om eitt frikort, men set eigenbetalinga til 2.460 kroner.

– Vi er veldig imot å gjere det dyrare å vere sjuk midt i ein pandemi, men prinsippet om eitt frikort og eitt eigenbetalingstak støttar vi, det vil gjere det enklare. Men vi set eigenbetalinga til dagens nivå på det som heiter eigenbetalingstak 1, seier Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Ap, til NTB.

Vil spare 2.276 kroner

Eigenbetalingstak 1 er i dag på 2.460 kroner og omfattar utgifter til lege, psykolog, sjukehusbehandling, laboratorium og røntgen og medisinar på blå resept.

Eigenbetalingstak 2 er i dag på 2.176 kroner og omfattar utgifter til fysioterapi, behandling av tannsjukdommar, rehabiliteringsopphald og behandlingsreiser i utlandet.

Pasientar som i dag har utgifter som når opp til taket i begge ordningane, vil dermed få 2.176 kroner mindre i utgifter med Aps opplegg samanlikna med dagens ordning. Med regjeringsforslaget vil innsparinga for desse gruppene vere 1.453 kroner. Personar som når taket i berre den første ordninga, må betale 723 kroner meir med opplegget til regjeringa.

– No har vi hatt ein pandemi i snart åtte månader, og då er det ikkje riktig å auke utgiftene til dei som har utfordringar med helsetilstanden sin. Det er heller ikkje riktig i ein normaltilstand, men det er ekstra feil å gjere det midt under ein pandemi, det skaper auka utryggleik og auka utgifter knytt til sjukdom, seier Kjerkol.

1 milliard meir til sjukehusa

Ap legg òg på ein milliard kroner meir til sjukehusa samanlikna med opplegget til regjeringa på 6,3 milliardar kroner.

– Det er ei betydeleg satsing som er grunngitt i fleire ting: Sjukehusa treng å få dekt utgiftene sine knytt til smittevernutstyr, ekstravakter, etterslep av behandling og alt det som følgjer med den situasjonen vi har hatt. Dessutan er det viktig å hugse på at sjukehusa hadde veldig tronge budsjett sjølv før pandemien. Så sjølv om regjeringa no har lagt inn ein betydeleg auke, så er det to milliardar kroner under det som sjukehusa sjølv meiner dei må ha som følgje av pandemien. Vi bøter på det gapet med éin milliard, seier Kjerkol.

Ho seier milliarden er ein start på Aps opptrappingsplan for sjukehusa, og peikar på at Ap i denne stortingsperioden har lagt inn 5,5 milliardar kroner meir enn regjeringa til sjukehussektoren.

(©NPK)