622 nye koronasmitta registrert siste døgn

Det er 60 fleire enn det som vart registrert dagen før. Sidan sist torsdag er det registrert 3.931 nye smittetilfelle i Noreg, viser førebelse tal frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

Over 1,9 millionar personar er til no testa for koronavirus her i landet, ifølgje Folkehelseinstituttet (FHI).

I gjennomsnitt tek det eitt til to døgn frå eit prøvesvar finst til det blir registrert i MSIS. Tala kan dermed gi eit misvisande bilete av smittesituasjonen dei siste dagane, sidan det ikkje kjem fram når prøven er teken – berre når den er registrert.

Forseinking i datagrunnlaget

FHI skriv i vekerapporten sin at den aukande smitten i Noreg har ført til forseinking i dei innmelde tala til MSIS.

For førre veke og veka før det manglar informasjon om smitteland og smittesituasjon for 59 prosent av smittetilfella.

– Dei tilgjengelege dataa indikerer at om lag 10 prosent vart smitta i utlandet. Dei fleste er personar som blir smitta i eige heimland, primært Polen, og at mest vanleg anteken smittesituasjon er eigen husstand, jobb/universitet og private arrangement, heiter det i rapporten.

Folkehelseinstituttets modellering indikerer ei aukande smittespreiing, med eit reproduksjonstal i oktober på 1,4. Modellen viser likevel framleis at det var eit langt høgare smittetrykk i mars-april enn det er no. Då estimerte FHI at rundt eitt av ti smittetilfelle vart oppdaga, medan i september og oktober vart rundt fire av ti tilfelle oppdaga.

Fleire sjukehusinnleggingar

Sidan sommaren har talet på sjukehusinnleggingar på grunn av koronasmitte auka. Førre veke vart det registrerte 81 nye innleggingar ved sjukehusa i landet. Det er ein auke på 50 prosent frå veka før og det høgaste talet på ei veke sidan starten av april.

Det var flest innleggingar i Helse sør-aust, men talet har stige i alle regionale helseføretak dei siste vekene.

Onsdag var det 95 innlagde koronapasientar ved norske sjukehus. Det er ni færre enn dagen før. I alt 12 av pasientane får respiratorbehandling. Det er same talet som tysdag.

Personar fødd utanfor Noreg er overrepresentert blant dei med påvist smitte og koronarelaterte innleggingar.

Høgaste dødstal sidan mai

Førre veke vart det meldt om seks koronarelaterte dødsfall. Det er det høgaste talet på dødsfall meldt på ei veke sidan siste veke i mai.

Til saman er 285 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars, ifølgje førebelse tal. Om pasientane har døydd av eller med covid-19, er ikkje alltid mogleg å slå fast.

Vel halvparten, 53 prosent, av dei døde er menn, og folk i 80-åra utgjer den største gruppa.

