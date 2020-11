Utøya-leiar blir Nobelkomiteens yngste medlem nokosinne

innenriks

Han erstattar Thorbjørn Jagland og blir den yngste faste medlemmen av komiteen nokosinne.

– Vi var opptekne av å høyre lyden av ein ny generasjon. Vi har snakka mykje om Utøya-generasjonen, og Jørgen har på sin måte vore ein del av den generasjonen. Ikkje fordi han var der 22. juli, men fordi han har teke eit veldig stort ansvar for tida etter 22. juli, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Sidan hausten 2011, like etter terrorangrepet der 77 menneske vart drepne, har Frydnes leidd arbeidet med å byggje opp igjen Utøya. I tillegg har han erfaring frå Leger Uten Grenser og Helsingforskomiteen.

Støre omtaler han som ein «solid person».

– Jørgen er ikkje eit kjent namn. Men vi som har jobba mykje opp mot Utøya, og dei tusenvis som har vore der, kjenner han. Han har vore ei stødig kraft i å byggje dette opp til å bli eit veldig viktig senter, seier Ap-leiaren.

Ungdommeleg stemme

Nobelkomiteen har tradisjonelt vorte sett på som ein smule gubbete. Men etter at Venstre for nokre år sidan valde inn Sofie Høgestøl (34) som varamedlem, og Ap no vel inn Frydnes, har snittalderen gått ned betrakteleg.

– Heilt ung er eg ikkje, eg er snart 36 år. Men eg jobbar med ungdom. Eg kjem frå ein Utøya-generasjon. Sjølv om eg ikkje direkte var ein del av det på 22. juli, har eg jobba med det no i ni år. Så dette ungdomsperspektivet er noko eg definitivt vil ta med meg inn, seier Frydnes til NTB.

Frydnes trur det han har lært på Utøya, kan bli nyttig i komiteen.

– Eg trur erfaringane, både i å gjenreise Utøya og komme tilbake igjen, og å byggje eit internasjonalt anerkjent demokratisenter, kjem godt med. Det er ein stad du får håp, håp som baserer seg på ungdommar som engasjerer seg, og ungdommar som snakkar saman trass i kor usamde dei måtte vere med kvarandre, seier han.

Symbolikk

Det er ein viss symbolikk i at leiaren for gjenoppbygginga av Utøya etter terrorangrepet, no skal dele ut den viktigaste fredsprisen i verda.

– Symbolikken i det for meg, og i stortingsgruppa til Arbeidarpartiet, som i dag har vedteke dette, er at Utøya i dag òg er ein stad som formidlar håp og tru på at demokrati og menneskerettar og toleranse kan vinne fram, seier Støre.

Og utdjupar:

– Når du tek båten over til Utøya i dag, så blir du i grunnen ikkje nedslått. Det er ein verdig minnestad over dei som vart brutalt drepne, men det er òg ein bodskap om at ungdom betyr håp. Eg tenkjer at det er ein fin kombinasjon å ta med inn i komiteen.

Det er Stortinget som utnemner medlemmer til Nobelkomiteen, etter ein nøkkel der storleiken på stortingsgruppene avgjer kva parti som får foreslå kandidatar.