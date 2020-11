Tre menn dømde til fengsel i korrupsjonssak

innenriks

Dei to mest sentrale mennene er dømde til fengsel i høvesvis to og eit halvt år, og to år og tre månader. Den tredje mannen, som var tiltalt for simpel korrupsjon, er dømd til 75 dagars fengsel, skriv Nationen.

Forsvararane til dei tiltalte bad om at dei tre skulle frifinnast.

Bakgrunnen for saka er at det våren 2016 vart overført 350.000 kroner frå eit selskap som er kunde av Nortura, til ein 57-årig mann som var salsleiar i den norske kjøttgiganten.

To år seinare vart det påståtte lånet ettergitt, ifølgje tiltalen. Nesten umiddelbart etterpå inngjekk salsleiaren ifølgje tiltalen ein ny avtale med motparten sin hos Nortura-kunden, denne gongen om overføring av ytterlegare ein halv million kroner.

Økokrim meiner at selskapet til kunden fekk utilbørlege fordelar verd 1 million kroner. Selskapet er i tingretten dømt til å betale 3,6 millionar kroner.

Nortura var ikkje mistenkt i saka.

(©NPK)