Semje på overtid hindra apotekstreik

Meklinga starta tysdag og etter nærare fem timar på overtid kom partane til semje.

Parat, som forhandla på vegner av Farmasiforbundet, kom ikkje til semje med Virke i årets forhandlingar om farmasiavtalen og oppgjeret gjekk til mekling.

Parats forhandlingsleiar Thomas Lilloe seier at forhandlingane var krevjande, men at han er glad for at det vart ei løysing. Semja omfattar apotekteknikarar i Apotek 1, Boots apotek og ikke-kjedeeigde apotek.

Dei tilsette får eit generelt tillegg på tre kroner per time, og minstelønnssatsane blir justerte opp tilsvarande. I tillegg blir det innført eit krav om at arbeidsplanar skal vere lett tilgjengeleg.

– Alle tilsette skal kunne lett sjå når dei skal vere på jobb og når dei har fri, seier Lilloe.

Endringane vil ikkje komme i årets tariffavtale, men partane har forplikta seg til å innføre dette i tariffoppgjeret i 2022., opplyser Parat.

