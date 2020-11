SV vel arbeid og velferd som valsaker

innenriks

– SVs mål er eit program som svarer på dei største utfordringane i vår tid: klima- og naturkrisa og dei aukande økonomiske forskjellane, seier nestleiar Kirsti Bergstø i SV til Dagbladet. Ho leier programkomiteen i partiet.

Bergstø seier partiet vil konsentrere seg om «arbeid og velferd for dei mange i staden for formuar for dei få» i stortingsvalet 2021.

– Vi ønskjer å gå til val på arbeid for alle og vekst i velferda. Det første vi må gjere då, er å reversere usosiale kutt frå høgresida, seier ho til avisa.

Det skal gjerast ved å byggje ut velferdstilbodet i Noreg, foreslår programkomiteen, som vil prioritere tannhelse og SFO. Mellom anna blir det foreslått gratis helseteneste til fylte 25 år og gjeninnføringa av gratis sjekk av tenner for dei over 75 år.

(©NPK)