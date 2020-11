Politiet skal evaluerast etter Jensen-saka

innenriks

Til VG seier politidirektør Benedicte Bjørnland at Politidirektoratet ønskjer ei evaluering for å sjå på læringspunkt etter Jensen-saka.

– Dette er noko vi har vurdert sidan behandlinga i lagmannsretten, men vi har naturleg nok måtta vente til dommen vart rettskraftig, seier Bjørnland.

Ho seier dei vil komme tilbake med samansetninga og mandatet frå evalueringsutvalet når dette er klart.

Jensen vart i Borgarting lagmannsrett dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medverknad til grovt narkotikalovbrot. Dommen mot Jensen vart tysdag rettskraftig etter at det vart klart at saka ikkje skal behandlast i Høgsterett.

(©NPK)