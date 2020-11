Ny rapport: Ingen teikn til auke i mellombelse stillingar i arbeidslivet

innenriks

Mellom 1995 og 2018 er det ingen teikn til at det totale omfanget av såkalla atypisk arbeid har auka, ifølgje rapporten frå Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Atypisk arbeid er definert som alt arbeid som ikkje er fast tilsetjing, og omfattar mellombels tilsette, sjølvstendig næringsdrivande og tilsette i vikarbyrå. Men hovudregelen i norsk arbeidsliv er framleis faste tilsetjingar, fastslår forskarane bak rapporten.

I snitt var underkant av 60 prosent av arbeidsstokken fast tilsett i 2018. Delen har auka frå i overkant av 50 prosent i 1995.

Stramma inn

– Bruken av mellombelse tilsetjingar er lågare no enn då regjeringa tiltredde i 2013, seier statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet i ei pressemelding.

Regjeringa opna for auka bruk av mellombelse tilsetjingar i 2015, men i fjor stramma Stortinget inn på reglane for innleige, noko som førte til at bruken av innleige, særleg i byggjenæringa, fall kraftig mot slutten av fjoråret.

I februar konkluderte likevel ein Fafo-rapport med at mange verksemder bryt reglane, og at tusenvis av arbeidstakarar med mellombelse kontraktar eigentleg skulle vore fast tilsette.

Arbeidarpartiet har òg lova å reversere lovendringa frå 2015 dersom dei vinn valet neste år.

Samtidig er det forskjellar mellom dei atypiske arbeidsformene. Mellom anna har delen sjølvstendig næringsdrivande falle jamt i heile perioden, medan bruken av mellombelse svingar i takt med konjunkturane. Delen som er tilsett gjennom vikarbyrå har auka, særleg etter EU-utvidinga i 2004, men utgjer framleis ein nokså liten del av arbeidsstokken.

Får dårlegare betalt

Mellombelse tilsetjingar ser òg ut til å vere meir eit springbrett inn i arbeidslivet enn ein blindveg, meiner forskarane.

– Det er mogleg at fleire atypiske jobbar i ein økonomi kan gi jobbmoglegheiter til fleire grupper, heiter det i rapporten.

Samtidig peikar mellombels tilsette seg ut som dei dårlegast betalte. Dette kjem i stor grad av mykje deltidsarbeid, men òg at desse jobbane ofte har lågare timelønn.

Dermed hamnar fleirtalet av mellombels tilsette nedst på lønnsstatistikken. Ei årsak kan vere at dei som har mellombelse jobbar, er forholdsvis unge, og mange er òg studentar.

Også tilsette gjennom vikarbyrå har ofte lågare lønn enn fast tilsette.

(©NPK)