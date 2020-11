Norske studentar i Norden kan ta karantenetida heime

innenriks

Det opplyser regjeringa onsdag.

Utanlandsstudentar som før studiane var busette i Noreg, vil ofte framleis vere folkeregistrert i Noreg i studietida. Dei blir då òg sett på som «busett i Noreg» etter covid-19-forskrifta.

Regjeringa presiserer no at også studentar i andre nordiske land skal sjåast på som busette i Noreg etter karantenereglane – sjølv om dei har registrert flytting frå Noreg til studielandet og mista folkeregistreringa i Noreg.

Dei treng derfor ikkje opphalde seg på karantenehotell, men kan gjennomføre karantene på annan eigna karantenestad.

– Karantenereglane skal ikkje slå ulikt ut for norske studentar i og utanfor dei nordiske landa på grunn av dei spesielle reglane for Norden om kvar du skal vere folkeregistrert. No presiserer vi at også norske studentar i Norden som vil komme heim til jul, kan gjennomføre karantenen sin heime, ikkje på karantenehotell, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Karanteneplikta gjeld framleis og nærkontaktar må unngåast, opplyser regjeringa.

