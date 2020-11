Nav braut 10 av 19 krav til brukarvennlegheit på nettsida

innenriks

I haust har tilsynet for universell utforming av IKT gjennomgått Navs søknadsskjema for foreldrepengar. Kontrollen avdekte brot på 10 av 19 krav, og dessutan tre avvik når det gjeld skjema, koding og navigasjon.

Nav sikrar ikkje at søknadsskjemaet er mogleg å bruke for alle. Det er eit brot på likestillings- og diskrimineringslova, konkluderer tilsynet.

– Alvorleg

– Nav er ei stor, offentleg verksemd som tilbyr grunnleggjande nasjonale tenester. Vi kjem alle i kontakt med Nav ein eller annan gong i livet, og tenestene deira betyr mykje for den enkeltes rett til likeverdig samfunnsdeltaking, seier tilsynsdirektør Malin Rygg.

– Tilsynet ser derfor alvorleg på at vi finn slike feil, seier ho.

Feila gjeld både skjema, koding og navigasjon. Regelbrota fører til at skjemaet er vanskeleg å forstå og fylle ut for alle, men får særleg konsekvensar for blinde og folk som har nedsett syn, motorikk eller kognitive evner.

Kan gjelde andre tenester

Sjølv om kontrollen gjeld skjemaet for foreldrepengar, byggjer dette på komponentar frå Navs designmanual som gjennomgåande blir brukt i mange tenester.

– Det betyr at det i tillegg er risiko for tilsvarande feil i andre skjema på nettstaden, seier Rygg.

Nav har fått pålegg om retting og har fått tolv veker på seg til å korrigere avvika. Dersom dette ikkje er gjort innan fristen, ventar tvangsmulkt i form av dagbøter.

