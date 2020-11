Klart SV-krav om auka skatt på arv, formue og utbytte

innenriks

Onsdag vart forslaget til programkomiteen om nytt program for stortingsperioden 2021–2025 lagt fram.

Heilt sidan 2013 har SV hamra laus på skattepolitikken til regjeringa, som partiet meiner går i feil retning. Men programforslaget er òg ein klar beskjed til eventuelle raudgrøne samarbeidspartnarar.

– Vi forventar at parti som førar ein valkamp mot høgresida og lovar alternativ, også kan gå inn på ein økonomisk politikk som gjer mogleg ein ny politisk kurs, seier leiaren av programkomiteen Kirsti Bergstø til NTB.

– Då er ein nøydd til å ha ein ny økonomisk politikk for å sikre velferd for dei mange snarare enn formue for dei få.

Dissens

SV vil auke den mykje omtalte formuesskatten og gjere den meir progressiv, og dessutan fjerne rabatten for aksjar og driftsmidlar.

Partiet vil dessutan tette skattehol som gjer det mogleg å sleppe unna formues- og selskapsskatt og innføre avgift på arv med eit høgt botnfrådrag og nye trinn for ekstra stor arv. Som kjent vart arveavgifta fjerna kort tid etter den borgarlege valsigeren i 2013.

I forslaget frå fleirtalet i komiteen heiter det at «inntektsskatten må gjøres mer progressiv med høyere skatt på høye inntekter, og lavere skatt på lave inntekter.»

Eit mindretal har teke dissens.

– Usemja er knytt til om vi skal gå inn for å redusere skattane først og fremst for dei med lågaste inntekt, eller om det skal gjelde både låge og middels inntekter, seier Bergstø.

Grøn ny deal

Programforslaget er delt inn i fem hovudbolkar, og to av dei er ein ny, grøn deal og arbeid, velferd og fordeling.

– Grøn ny deal, ei grøn og rettferdig omstilling nedanfrå, er SVs plan for ein start på den heilt nødvendige omstillinga bort frå oljeavhengnad og over til fleire næringar, seier Bergstø.

Men er det òg strid om konkrete punkt i den grøne satsinga.

Medan eit fleirtal i komiteen vil «si nei til videre utbygging av vindkraft på land som bunnfaste anlegg nær kysten», går eit mindretal inn for ein «restriktiv politikk» for utbygging av landbasert vindkraft.

Også tal- og tidfesting av utfasinga av oljenæringa splittar komiteen.

Fleirtalet ønskjer at eksisterande utvinningsløyve ikkje må forlengjast automatisk, men vurderast etter strenge krav til lønnsemd og klimapåverknad. Men eit mindretal ønskjer at ein ikkje skal forlengje utvinningsløyve frå 2030, utover løyve som allereie er gitt.

22 dissensar

SVs programkomité skil lag på 22 punkt i forslaget til nytt partiprogram. Mellom anna vil eit mindretal gjere kvinnedagen 8. mars til ein offentleg høgtidsdag.

Samtidig ønskjer eit mindretal å «innføre en lov om husokkupasjon for å sikre at hus som står tomme over tid kan benyttes av folk med behov for det».

Eit fleirtal ønskjer å fjerne fråværsgrensa i vidaregåande skule, medan eit mindretal ønskjer å erstatte kravet om legeerklæring for dokumentert sjukefråvær med eigenmelding.

Programkomiteen går derimot samrøystes inn for ei ny abortlov, som gir kvinna siste ord ut 22. svangerskapsveke. Programkomiteen vil òg byggje ut velferdstilbodet med gratis helseteneste til fylte 25 år og innføre gratis sjekk av tenner for dei over 75 år.

SVs program for stortingsperioden 2021–2025 skal vedtakast på landsmøtet i slutten av april.

(©NPK)