Fleire snik på bussen under koronapandemien: – Berre 20 prosent betalte

Framdørene vart stengde for å minske smitterisikoen til sjåførane. Dermed er det ikkje mogleg å kjøpe billett hos sjåføren.

– Då vi stengde framdøra i april, var det berre 20 prosent av passasjerane som betalte, seier einingsleiar Stine Fredriksen i Innlandstrafikk til NRK.

Også i Trøndelag, Vestfold og Rogaland fortel dei om liknande utvikling.

– Nokon trur bussen er gratis no, men det har òg utvikla seg ei haldning om at det er greitt å ta bussen utan å betale, seier Grethe Opsal, avdelingsdirektør for kommunikasjon og drift i AtB i Trøndelag.

