Fem rumenske jordbærplukkarar bortviste på grensa

innenriks

Hendinga skjedde på grensa ved Bjørnfjell i Nordland, opplyser politiet på Twitter.

– Så vidt oss kjend, er sesongen for jordbærplukking over, seier operasjonsleiar Kjetil Kaalaas i Nordland politidistrikt til NTB.

Jordbærsesongen i Noreg varer vanlegvis frå juni til august.

Kaalaas kan ikkje gi ytterlegare detaljar om kva arbeidsavtalen inneheldt eller korleis han var utforma, berre at politiet bortviste dei så snart dei skjønte at det dreidde seg om jordbærplukking. Han seier bortvisinga skjedde av smittevernårsaker.

– Det handlar heilt og fullt om korona. Romania er del av EU, og arbeidsinnvandrarar vil vanlegvis ha tilnærma fri tilgang til Noreg, seier operasjonsleiaren.

Regjeringa innførte for ei veke sidan strengare restriksjonar for innreise til Noreg for å unngå importsmitte.

(©NPK)