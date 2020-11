Ap vil gi alle førsteklassingar gratis SFO

innenriks

Dette er ei av største satsingane på utdanningsområdet i Aps alternative budsjett, som blir lagt fram torsdag.

– Vi vil sikre at alle barn kan få delta i leiken, læringa og fellesskapet også etter siste skuletime. Det er over 10.000 førsteklassingar som ikkje deltek i SFO i det heile, ifølgje dei siste tala frå Utdanningsdirektoratet, seier Aps skulepolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg til NTB.

– Vi vil byrje opptrappinga med fem timar gratis i veka neste år, altså halvvegs til målet om gratis kjernetid på ti timar i veka, seier han.

Mål om 1-.4. klasse

På sikt er Aps mål å gi gratis SFO til alle elevar frå 1. -4. klasse.

– Dette er eit enormt stort løft som kjem til å bli ei av dei store satsingane dersom vi vinn valet. Vi ser det tek tid å innføre, derfor startar vi med eit stort løft no for å markere at dette er viktig å få på plass, seier Solberg.

Med utgangspunkt i gjennomsnittsprisen for ein full plass i SFO (20 timar) på 2.617 kr i månaden, har Ap berekna at fem timar gratis SFO vil gi foreldra 655 koner lågare rekning i månaden og 7.200 koner mindre i året til neste år.

Avviser plan om heildagsskule

Solberg avviser at opptrappinga er første skritt mot å innføre ein obligatorisk heildagsskule i barneskulen, og han understrekar at tilbodet er frivillig.

– Det vi er mest av alt opptekne av, er å gi barna eit godt heilskapleg tilbod, ikkje at det skal vere tvang eller forlengd skuledag. Vi vil at eigenarten til skulefritidsordninga skal dyrkast med leik, aktivitetar og leksehjelp, seier han.

Ap ønskjer òg eit kompetanseløft for SFO-tilsette, og vil setje av 50 millionar kroner i førsteårskostnad til 1.000 nye fagskuleplassar til neste år.

– Det kan gi rom frå at fleire barne- og ungdomsarbeidarar og andre fagarbeidarar i SFO kan ta fagskuleutdanning, seier Tvedt.

