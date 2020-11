126 nye koronasmitta i Oslo

innenriks

Same dag førre veke vart det registrert 158 nye smitta.

I alt er det no registrert 1.794 nye smittetilfelle i Oslo dei siste 14 dagane.

Det er framleis flest i aldersgruppa 20–29 år som blir smitta, og det er litt fleire menn enn kvinner som blir registrerte smitta.

Bydel Stovner og bydel Søndre Nordstrand har framleis det høgaste smittetrykket, med eit smittetrykk per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene på høvesvis 447,2 og 435,2 tilfelle.

Bydel Ullern har no det lågaste smittetrykket i Oslo med 40 nye smittetilfelle dei siste to vekene. Det svarer til eit smittetrykk på 115,6 tilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

(©NPK)