Vinkelslipar og oksygen forårsaka truleg dødsbrann på Fitjar

Etterforskinga tyder på at oksygen frå båten har komme på avvegar og forårsaka brannen i området der avdøde arbeidde. Det tok fyr då mannen arbeidde med ein vinkelslipar i det aktuelle området, skriv Sørvest politidistrikt i ei pressemelding ifølgje Bergens Tidende.

Ulykka skjedde 27. oktober om bord i båten ved verftet der mannen var ein 150 fast tilsette. Arbeidaren døydde seint same kveld på Haukeland universitetssjukehus dit han vart flogen med luftambulanse.

Politioverbetjent Sjur Stava ved politiets Nordsjø-/miljøseksjon i Haugesund seier at båten hadde eit oksygenanlegg om bord, og at det etter alt å dømme var oksygen derifrå som kom ut. Om bord i ein brønnbåt blir det tilsett oksygen i vatnet som fisken står i.

– Oksygenet kom dessverre ut i det området der avdøde skulle jobbe. Gneistar frå vinkelsliparen kom i kontakt med luft, og det vart ein eksplosjonsarta brann, seier Stava.

Han fortel at kollegaene til mannen, som var i umiddelbar nærleik, kom til for å hjelpe, men at det etter kvart vart kraftig røykutvikling.

Den vidare etterforskinga vil sjå nærare på dei bakanforliggjande årsakene til brannen, opplyser politiet.

