Talet på arbeidssøkjarar aukar for første gong sidan april

innenriks

Talet på arbeidssøkjarar aukar dermed for første gong sidan april.

– Etter ein samanhengande nedgang sidan midten av april, har talet på arbeidssøkjarar auka denne veka. Dette kjem i all hovudsak av at fleire har vorte permitterte på full tid. Det er særleg i Oslo at talet på permitterte har auka som følgje av dei nye smitteverntiltaka som tredde i kraft i går, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i ei pressemelding.

101.200 personar er registrerte som heilt ledige hos Nav, ifølgje førebelse tal.

Dette utgjer 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoarbeidsløysa, som er summen av talet på heilt ledige og arbeidssøkjarar på tiltak, er på 115.700 personar, eller 4,1 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg er 72.900 personar registrerte som delvis arbeidsledige. Dermed er 188.600 personar registrerte som arbeidssøkjarar hos Nav, noko som utgjer 6,7 prosent av arbeidsstyrken.

Permitterte

23.600 av dei som er registrert som heilt ledige, er permitterte. Det same gjeld for 31.800 av dei delvis ledige. Det vil seie 1.200 fleire permitterte enn førre veke.

Det er særleg talet på heilt permitterte som har auka sidan førre veke, med 1.900. Talet delvis permitterte har derimot gått ned med 600. Til saman er 2 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Talet på permitterte har gått mest opp i Oslo, med tusen fleire, følgt av Vestland og Viken, med høvesvis 180 og 150 fleire. Oslo er dermed fylka med størst del permitterte, med 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Reiseliv og transport

Det er innan reiseliv og transport at talet på permitterte har auka mest sidan førre veke, med 1.500 fleire. Reiseliv og transport er yrkesgruppa med høgast del permitterte, med 7,8 prosent av arbeidsstyrken.

Innan serviceyrke og anna arbeid har talet permitterte auka med 200. I dei andre yrkesgruppene har det vore mindre aukar eller talet på permitterte har gått ned.

Auken i talet på permitterte sidan førre veke må sjåast i samanheng med innføring av strengare smitteverntiltak i Bergen og Oslo.

Auka med 1.600

Talet på heilt ledige har auka med 2.200 sidan førre veke, medan talet delvis ledige har gått ned med hundre personar. Talet på arbeidssøkjarar på tiltak har auka med 500.

I sum har talet på arbeidssøkjarar auka med 2.600 den siste veka, etter ein nedgang på tusen personar førre veke. Dermed har talet på arbeidssøkjarar auka med 1.600 så langt i november.

Den siste veka har 8.400 personar registrerte seg som nye arbeidssøkjarar hos Nav. Dette er 3.100 fleire enn førre veke.

Dei som gir opp permittering som årsak til at dei registrerer seg, utgjer no 55 prosent av dei nye arbeidssøkjarane, mot 31 prosent førre veke. Dei som har mista jobben utgjer 18 prosent, mot 27 prosent førre veke.