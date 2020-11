innenriks

Agder politidistrikt får bistand frå nasjonale bistandsressursar i samband med eit oppdrag.

– På noverande tidspunkt ønskjer vi ikkje å kommentere oppdraget, men det er ingen grunn til å tru at det er noko fare for befolkninga, seier operasjonsleiar Vidar Arnesen.

Etter det NRK erfarer, dreier det seg om ein gisselaksjon. Kanalen får opplyst at to personar er arresterte. TV 2 melder om tre arresterte og at det skal vere eit narkotikarelatert oppgjer.

Ingen skal vere skadde.

