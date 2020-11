Reiselivsbedrifter rasar over krisepakken til regjeringa: – Titusenvis vil miste jobben

innenriks

– Det er trist at regjeringa ser ut til å godta at desse arbeidsplassane ryk. Det er både opprørande, skuffande og trist. Dette er ein tøff dag for mange verksemder og mange tilsette i reiselivet, seier leiar Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

Ho er «utruleg skuffa» over den nye kompensasjonsordninga regjeringa la fram tysdag. Ordninga skal hjelpe kriseramma bedrifter gjennom ein ny periode med nedstenging, men Bergmål opplever ikkje at nokon av innspela frå reiselivet er tekne med.

– Dette er jo ikkje noko. Det er berre justeringar, seier ho oppgitt.

Lågare støtte

Den nye ordninga går ut på at bedriftene får dekt inntil 60 prosent av sine faste, uunngåelege kostnader. I november og desember får dei dekt 70 prosent.

Virke Reiseliv-leiaren viser til at ei rekkje utgifter, som lønn, ikkje er rekna inn i ordninga. I tillegg får bedriftene mindre støtte no enn under sist nedstenging. Då fekk dei som var direkte stengde av styresmaktene, 90 prosent kompensasjon og dei andre fekk 80 prosent.

– Men bedriftene er jo mykje meir sårbare no. Dei har ikkje lenger pengar på bok. Derfor trengst det langt sterkare og kraftigare verkemiddel denne gongen, seier Bergmål.

Ho seier at dei fleste reiselivsbedriftene hadde god økonomi under førre nedstenging i mars, men at dei no har tært på eigenkapitalen gjennom fleire månader, mellom anna gjennom ein svak sommarsesong. Før korona jobba det 170.000 personar i bransjen, ifølgje Virke, men mange av dei er no permitterte.

Fleire slit

Førebels har det vore få konkursar, men Bergmål er overtydd om at dette snart vil vere realiteten for fleire av medlemmene, som mellom anna er reisebyrå, reisearrangørar, opplevingsbedrifter, overnattingsbedrifter og transportbedrifter over heile landet.

I ei fersk medlemsundersøking hos Virke Reiseliv, svarte 30 prosent at det er gode sjansar for at dei må avvikle eller går konkurs viss restriksjonane held fram i desember.

– Regjeringa veit dette. Vi har spelt inn heilt konkrete tiltak dei kan komme med for å avhjelpe situasjonen. Derfor verkar dette som eit medvite politisk val om at fleire av desse bedriftene må leggje ned. Då hadde det vore betre om regjeringa i alle fall stod for det og sa det høgt, seier Bergmål.

Reiselivsnæringa har mellom anna bede om høgare kompensasjonsgrad, ei ny og betre lønnsstøtteordning, låg moms ut 2021, midlar til omstilling og hjelp til å stille reisegaranti.

Omstilling

Då regjeringa la fram krisepakken sin tysdag formiddag, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) at det ikkje er opplagt at dei skal kompensere alt.

– Jo meir langvarige krisa blir, jo viktigare er det at vi legg til rette for innovasjon, omstilling og aktivitet. Vi skal sikre at vi har eit mangfaldig og privat næringsliv òg etter krisa, som skaper arbeidsplassar i heile landet og som hevdar seg godt i internasjonal konkurranse, sa finansministeren.

Bergmål meiner at det er lettare sagt enn gjort å omstille seg.

– Alle gjer det dei kan for å omstille seg. Men det er ufatteleg vanskeleg når det ikkje er nokon marknad igjen å omstille seg til. Heile verda har stengt grensene, og regjeringa ber folk halde seg heime, seier ho.

